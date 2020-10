“Um abanão na sociedade”, diz António Costa sobre as novas medidas impostas

O primeiro-ministro reconhece que era preciso haver um “abanão na sociedade” para que se alterem comportamentos. É desta forma que António Costa justifica as novas medidas anunciadas.

Numa entrevista, que será publicada na sexta-feira na íntegra no jornal “Público”, Costa revela ainda que estão a ser preparadas unidades de campanha em Lisboa para estender a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, à semelhança do que acontece no Porto e que o hospital de campanha de Santa Maria será reativado.

Na entrevista, parte da qual o “Púbico” antecipa, o primeiro-ministro diz que o Executivo sentiu necessidade de “enviar um sinal claro” aos portugueses de que é preciso alterar comportamentos.

Rejeitou que as medidas tivessem a ver com “o número mágico” das duas mil infeções diárias, ultrapassado na quarta-feira, e preferiu justificar a decisão com a “situação grave que o país está a viver de subida consistente dos casos” desde meados de agosto.

“Senti muito claramente que era preciso haver um abanão na sociedade”, reconheceu António Costa, acrescentando: “O tempo foi passando, as pessoas foram ficando saturadas, foram-se habituando ao risco ou desvalorizando o risco porque a faixa etária [dos contágios] foi mudando”.

Questionado sobre a possibilidade de Portugal regressar, no futuro, a um confinamento geral, António Costa resistiu à ideia pelos custos sociais e económicos que lhe estão associados e insistiu que, nesta fase, “é no comportamento individual” que está a chave da questão.

“Se posso jurar a pés juntos que não serão dados passos dramáticos? Não posso. É uma questão de bom senso. Mas temos de o evitar”, afirmou.