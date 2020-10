Papa Francisco saúda monjas “corajosas” que vão fundar mosteiro em Palaçoulo

O Papa Francisco saudou esta quarta-feira as monjas trapistas de Vitorchiano, de partida para Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro.

É ali, no lugar do Alacão, que está a ser edificado o Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja, para 40 Monjas, e que será orientado para a contemplação e culto divino e segundo a regra de São Bento.

“Saúdo as monjas trapistas de Vitorchiano, de partida para Portugal. Corajosas, vão fundar um mosteiro em Portugal”, disse Francisco, no final da audiência pública semanal que decorreu no Auditório Paulo VI.

O Papa pediu, depois, aos presentes na audiência, orações “para que tenham vocações, como agora, que têm muitas”.