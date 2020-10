Papa apela ao distanciamento e uso da máscara. “Desculpai-me se hoje vos saúdo de longe"

No final da audiência geral desta quarta-feira, que decorreu na Aula Paulo VI, o Papa Francisco não saudou os fiéis, como faz habitualmente, por causa dos riscos de contágio, e deixou um apelo ao cumprimento das regras sanitários em tempo de pandemia de Covid-19.

“Gostaria de descer e aproximar-me para vos saudar mas, com as novas prescrições, é melhor manter as distâncias. Mesmo aos doentes, saúdo-vos desde aqui, com todo o coração”, disse Francisco antes da bênção final.

“Vocês estão a uma distância prudente, como se deve fazer. Mas acontece que, sempre que eu desço, juntam-se todos e amontoam-se: é um problema porque há perigo de contágio”, acrescentou. “Deste modo, se cada um, com a máscara, mantiver as distâncias, podemos continuar com as audiências.”

Francisco, que desde o início do seu pontificado dedica grande parte do tempo a saudar os fiéis e peregrinos que participam nas celebrações a que preside, concluiu desta vez com um desabafo: “Desculpai-me se hoje vos saúdo de longe, mas creio que se todos, como bons cidadãos, respeitarem as prescrições das autoridades, será uma ajuda para pôr fim a esta pandemia".

Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa saudou as monjas trapistas de Vitorchiano, de partida para Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro.

É ali, no lugar do Alacão, que está a ser edificado o Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja, para 40 Monjas, e que será orientado para a contemplação e culto divino e segundo a regra de São Bento.

“Saúdo as monjas trapistas de Vitorchiano, de partida para Portugal. Corajosas, vão fundar um mosteiro em Portugal”, disse Francisco, no final da audiência pública semanal que decorreu no Auditório Paulo VI.