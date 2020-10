Itália atinge recorde com 7.332 novos casos em 24 horas

Veja também:

A Itália contabilizou esta quarta-feira um novo máximo de novas infeções com 7.332 nas últimas 24 horas, elevando o número total de casos para 372.799 desde que a pandemia começou no país em fevereiro, anunciou o Ministério da Saúde.

O pico anterior de contaminações tinha sido a 21 de março, na altura com 6.557 casos, sendo que naquele dia foram realizados 26.300 exames, embora nesta quarta-feira tenham sido realizados 152.196 testes.

Das 7.332 novas infeções, 1.844 são da Lombardia, a região mais afetada pela pandemia, seguida pela Campânia (818), Veneto (657) e Toscana (575).

Nas últimas 24 horas, morreram 43 pessoas, aumentando o número total de óbitos para 36.289 desde fevereiro.

Existem atualmente 92.445 pacientes com a Covid-19 no país, dos quais 549 estão em unidades de cuidados intensivos e 5.470 em hospitais, enquanto os restantes estão em casa, com sintomas leves ou assintomáticos.