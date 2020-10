Apple lança o novo iPhone 12, mas capacidade do 5G (ainda) levanta dúvidas

Este novo modelo tem um design atualizado, com arestas arredondadas, e a promessa de uma nova arquitetura criada de raiz a pensar no 5G. O smartphone é mais pequeno que o iPhone 11, sendo 11% mais fino, 15% mais pequeno e 16% mais leve.

A versão base deste iPhone 12 terá um ecrã de de 6,1 polegadas, será vendida por 678 euros (câmbio atual entre o dólar e o euro), enquanto uma versão 'Mini' com tela de 5,4 polegadas será um pouco mais barata por 593 euros. Uma versão 'Pro' com três câmaras e um novo sensor 3-D 'Lidar' começa em 848 euros, com o maior 'Pro Max' a variar entre os 932 euros e os 1.187 euros.

A Apple lançou na terça-feira o iPhone 12, com uma ligação 5G mais rápida, que a empresa norte-americana espera que estimule os consumidores a vender os telefones antigos e a fazer com que as vendas cresçam até o final do ano.

No entanto, para os compradores do iPhone conseguirem obter um aumento exponencial na velocidade dependerá muito de onde estão e qual operadora usam - o que Bob O'Donnell, chefe da TECHnalysis Research, chamou de "muitos pequenos detalhes mesquinhos que impedem o cumprimento da promessa de 5G".

Fora dos Estados Unidos, no entanto, os iPhones não serão compatíveis com ondas milimétricas, mesmo em países como Austrália e Coreia do Sul, onde as operadoras planeiam lançar versões da tecnologia de ondas milimétricas. Como alguns dispositivos Android mais baratos, os modelos do iPhone 12 nesses países suportam apenas versões de 5G de baixa frequência.

A Apple disse que testou o 5G em mais de 800 operadoras em 30 regiões do mundo. O CEO da Verizon Communications Inc, Hans Vestberg, apareceu na apresentação da Apple ao vivo para anunciar que os telefones funcionariam com a rede 5G 'ultrawideband' da operadora dos EUA, projetada para aliviar estrangulamentos em grandes cidades como Nova York e Los Angeles, bem como em áreas lotadas como estádios da NFL, a liga de futebol americano.

Os aparelhos chegarão cerca de um mês depois do normal para os lançamentos anuais da Apple. As pré-encomendas do iPhone 12 e do iPhone 12 Pro nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, China e alguns outros países começam em 16 de outubro e as entregas começam em 23 de outubro. O iPhone Mini e Pro Max estarão disponíveis para pré-encomenda em 6 de novembro e nas lojas em 13 de novembro.

A Apple pode enfrentar uma temporada natalícia morna devido à pandemia do coronavírus, disse Jake Dollarhide, diretor-executivo da Longbow Asset Management em Tulsa, Oklahoma.