Jorge Jesus "deve abster-se de apoiar qualquer candidato", defende Noronha Lopes

"Eu teria uma estrutura desportiva que apoiasse verdadeiramente o treinador. A minha estrutura é apoiada num diretor profissional, um diretor desportivo, que garanta identidade do clube e que congregue todas as áreas do futebol: prospeção, formação e planificação internacional", diz.

“Jorge Jesus é um funcionário do Benfica e qualquer funcionário do Benfica deve-se abster de apoiar qualquer candidato”, afirma.

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, acredita que Jorge Jesus, assim como "qualquer outro funcionário do clube", deveria abster-se de apoiar um candidato nas eleições. Em entrevista a Bola Branca , o candidato à liderança das águias abordou o tema do treinador encarnado e do papel que o mesmo deve ter durante o processo eleitoral.

Ainda sobre esta posiçã,o que o candidato considera essencial para a estrutura do futebol, seria “alguém que escolhe os treinadores, não é escolhido por eles” e que “garante que não se passa do oito para o 80 sem se ter uma equipa preparada para tal”, mantendo sempre “uma ligação muito próxima com o presidente”.

Se fosse assim, Noronha Lopes considera que teria sido possível planear a época “como deve ser”. O clube não teria “andado um mês atrás de um fantasma e teríamos dado ao treinador os jogadores que ele exigia e precisava para o primeiro jogo da época”.

“Não o fizemos e, mais uma vez, falhámos naquilo que deve ser o grande objetivo do Benfica: estar na Liga dos Campeões. Esse é o nosso lugar e Luís Filipe Vieira não o conseguiu fazer”, atira.

Questionado por Bola Branca sobre o papel de Rui Costa enquanto elemento junto da equipa, Noronha Lopes refere que o "maestro" tem "tido um papel discreto na administração da SAD” e, ainda que espere que passe a ter funções mais ativas, “o modelo que eu pretendo é o de um diretor desportivo, que esteja mais perto da equipa”.



O candidato à presidência do Benfica afirma que “falta liderança em diversos aspetos” do clube, elaborando que esta falha é sentida “na vertente desportiva e nas relações com as instituições do futebol português”.



Para Noronha Lopes, esta falta de liderança tem sido sentida na Liga de Clubes, onde o Benfica tem feito “um caminho completamente errático”, que torna impossível “ter um papel de liderança que é inerente ao seu estatuto e consentâneo com a representatividade que tem”.