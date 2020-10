OE 2021. Governo revê em alta crescimento da economia e prevê menos desemprego

Na proposta do Orçamento do Estado para 2021, e depois do primeiro excedente da história da democracia portuguesa, o Governo aponta que o défice deverá subir para 7,3% este ano, antecipando para o próximo ano uma descida para os 4,3%.

Na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, o executivo estima ainda que o Produto Interno Bruto (PIB) português cresça 5,4% em 2021, ou seja, o gabinete de João Leão reviu em alta as previsões, face aos números apresentados em junho, no Orçamento Suplementar de 2020 (4,3%).

Em causa está uma forte recuperação, de uma “contração de 8,5% estimada para 2020" para 5,4% um ano depois. Um crescimento que, segundo o executivo, “está em linha com o crescimento esperado para a área do euro, que deverá situar-se em 5,1% (-7,9% em 2020) de acordo com as últimas previsões da OCDE (setembro último)".

Leão mais pessimista que Centeno

Para este ano, o ministro das Finanças admite uma contração da economia de 8,5%, acima dos 6,9% do Orçamento Suplementar e acima da previsão avançada na última semana pelo Banco de Portugal.

Segundo o governador Mário Centeno, até há pouco tempo ministro das Finanças, a queda da economia deverá travar nos 8,1% este ano.

Governo prevê menos desemprego

Segundo o Ministério das Finanças, a taxa de desemprego deverá atingir 8,7% em 2020 e 8,2% em 2021. É uma melhoria face aos 9,6% e 8,7% que tinham sido previstos, respetivamente.