Fazer desporto vai dar desconto no IRS

Veja também:

Depois dos cabeleireiros, restaurantes, oficinas e veterinários, o Governo alarga os benefícios fiscais aos ginásios para quem pedir fatura: Os gastos com atividades desportivas vão ter desconto no IRS.

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 prevê que os contribuintes que frequentem ginásios ou outros serviços de fitness possam deduzir 15% do IVA.

O limite máximo da dedução mantém-se nos 250 euros por família, basta pedir a fatura com o número de contribuinte.



Além dos ginásios, as Finanças incluem o ensino desportivo e recreativo e as atividades dos clubes desportivos. Assim, esta redução também abranje os casos de crianças e jovens que praticam modalidades desportivas fora do contexto escolar.

Segundo a classificação das atividades económicas do Instituto Nacional de Estatística, nestas atividades inclui-se a instrução de “futebol, andebol, ginástica, natação, artes marciais, equitação, jogos de cartas, yoga, assim como as atividades dos instrutores, professores e treinadores”.