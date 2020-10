Alargamento das creches gratuitas para rendimentos de segundo escalão

A proposta de Orçamento do Estado chega esta segunda-feira ao Parlamento. Entre as medidas destaque para o alargamento de creches gratuitas quando o rendimento familiar se integra até ao segundo escalão de IRS.

Esta medida deve abranger mais de 15 mil crianças e terá um impacto de mais 11 mil milhões de euros.

No OE do ano passado, a gratuitidade das creches para todos os filhos abrangeu os pais cujos rendimentos familiares se inseriam no primeiro escalão, mas também para os pais cujos rendimentos se situavam no segundo escalão, a partir do segundo filho. Mas a nova proposta do Governo alarga este direito a todos os filhos do segundo escalão.