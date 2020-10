Covid-19. Portugal regista 13 mortos e 1.090 novos casos nas últimas 24 horas

Veja também:



Treze pessoas morreram infetadas com covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. Este domingo, o país regista mais trezes mortes e 1.090 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Onze dos óbitos registados atingiram pessoas com mais de oitenta anos, sendo que há registo de uma morte na faixa entre os 50 e os 59 anos e outra morta de uma pessoa que tinha entre 70 a 79 anos.

A faixa etária que regista mais casos é a dos 20-29 anos, com 224 novas infeções.



Desde a chegada da pandemia, no final do mês de fevereiro, foram diagnosticadas 86.664 infeções pelo novo coronavírus.

O número total de vítimas mortais aumenta para 2.080 até este domingo, avança a DGS.

Nos hospitais portugueses estão internadas 843 pessoas com Covid-19, são mais 12 em comparação com o balanço do dia anterior.

O número de internados nos cuidados intensivos é agora de 124, mais dois casos em 24 horas.

Portugal tem mais 693 casos ativos de Covid-19, num total de 31 397.

O boletim deste domingo regista uma subida dos contactos em vigilância. São mais 811 pessoas em comparação com o dia anterior, num total de 48.413.

Em relação aos recuperados, mais 384 pessoas estão agora livres da doença, num total global de 53.187 recuperados.

Numa análise por regiões, o Norte regista 625 novos casos e seis mortes, seguido de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com mais 329 casos e seis mortes.

A região Centro regista um aumento de 82 casos, o Alentejo tem mais 7 casos e regista um óbito, o Algarve adiciona 43 novos casos ao número total nacional e a Madeira regista mais cinco casos. Os números totais dos Açores são, este domingo, editados para 295, uma descida justificada com "a necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outra região de saúde".