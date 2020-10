Novo encerramento de fronteiras "não deve ser equacionado", mas "nada está garantido"

O primeiro-ministro de Espanha chega este sábado à Guarda para participar na cimeira luso-espanhola, precisamente um dia depois de ter decretado o estado de emergência em Madrid, a comunidade autónoma com o maior número de novas infeções por Covid-19 e de registar que em 24 horas o país vizinho somou mais de 12 mil novos casos.

Durante a cimeira serão assinados diversos protocolos entre Portugal e o governo de Pedro Sánchez para oficializar a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço.

Mas mesmo com a pandemia a acelerar nos dois países os protocolos não deverão ficar em perigo. É, pelo menos, essa a previsão da ministra da Coesão Territorial.

Questionada pela Renascença sobre a eventualidade de as fronteiras encerrarem de novo e de a Estratégia ficar congelada, Ana Abrunhosa responde taxativamente "não, não, não”. Assim mesmo, com um triplo "não", para depois medir melhor as palavras e dizer: "Não devemos ainda equacionar qualquer fechamento de fronteira, embora tenhamos aprendido com a pandemia que nada é dado como garantido."

Adotando a seguir um tom mais otimista, a ministra da Coesão Territorial argumenta que "o que a pandemia acentua é a necessidade de continuar a trabalhar afincadamente", revelando que, durante a pandemia, Portugal e Espanha reuniram-se quatro vezes ao mais alto nível dos ministérios e equipas de trabalho.

Ana Abrunhosa defende ainda que se não se puder "atravessar a fronteiras" os dois países terão sempre as tecnologias que "ajudam a trabalhar em conjunto", com a ministra a acrescentar que "a pandemia não vai certamente impedir" que se continue o trabalho de cooperação, "pelo contrário, vai tornar mais urgente" fazer.

A primeira Estratégia na vida de dois países

A ministra da Coesão Territorial reforça que esta é a primeira vez que os dois governos vão aprovar uma Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, destinado a "cinco milhões de habitantes" de um lado e de outro da fronteira.

Ana Abrunhosa assume mesmo que "o objetivo é que a fronteira deixe de existir no dia a dia das "populações" e para isso é, por exemplo, criado o "112 transfronteiriço que permite que o doente seja socorrido pela ambulância mais próxima e com a resposta mais adequada à sua situação seja ela portuguesa ou espanhola".

É ainda criada a figura do trabalhador transfronteiriço, ficando garantida, segundo a ministra, a "circulação de um lado para o outro em caso, por exemplo de pandemia", com o trabalhador a ter "acesso a outros serviços pelo facto de ser trabalhador transfronteiriço, porque passa parte significativa da sua vida num país que não é o seu". Possibilita, por exemplo, que as crianças de um país possam frequentar a escola do outro país.

Está também fechado o compromisso para o fecho de rede de um conjunto de ligações rodoviárias, como por exemplo entre Vilar Formoso e Fuentes de Oñoro, estando prevista a criação de uma saída na autoestrada para a vila portuguesa, a requalificação do parque para veículos de mercadorias e a renovação do posto de turismo.

Todos estes entendimentos, segundo a ministra da coesão territorial, exigem "vontade política e grande articulação entre as administrações", espanhola e a portuguesa e "não exigem recursos avultados".