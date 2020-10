Caso Tancos: Principal arguido colabora a troco de possível redução de pena

Depois do pirata informático Rui Pinto, é agora a vez do principal arguido no caso do furto de armas de Tancos querer colaborar com a justiça a troco de uma possível atenuação de pena.



João Paulino apresentou ao tribunal um requerimento, em que se mostra disponível para entregar o material ainda desaparecido dos paióis de Tancos.

A pretensão já foi aceite pelo juiz Carlos Alexandre, segundo o despacho a que a Renascença teve acesso.