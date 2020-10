Nova Zelândia foi o país que melhor geriu a Covid-19, dizem líderes empresariais

Veja também:

A resposta da Nova Zelândia à pandemia do novo coronavírus foi a melhor do mundo e o país governado por Jacinda Ardern é aquele que transmite mais confiança aos líderes empresariais para investimentos futuros, de acordo com uma sondagem da Bloomberg Media.

A Nova Zelândia destaca-se pela estabilidade política, recuperação económica, resposta ao vírus e resiliência social no índice de gestão de crise de mercado da Bloomberg, publicado esta quinta-feira.

O índice atribui à Nova Zelândia 238 pontos, acima do segundo posicionado Japão, com 204, e Taiwan em terceiro, com 198. A Austrália ficou em sexto com 151, enquanto o Reino Unido e os EUA - apesar do elevado número de mortes por Covid-19 - foram o nono e o décimo.