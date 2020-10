Casa de Cristiano Ronaldo assaltada no Funchal

A casa de Cristiano Ronaldo, no Funchal, foi assaltada na quarta-feira de manhã, avança o Diário de Notícias da Madeira desta quinta-feira.

Segundo esta publicação, o suspeito terá conseguido entrar na residência do craque da seleção nacional e da Juventus através da garagem, aproveitando o descuido de um funcionário ao abrir aquele portão.

O assaltante ficou pouco tempo dentro da casa, usando esta oportunidade para roubar uma camisola da Juventus que o craque tinha autografado, entre outros objetos pessoais de pouco valor.

Um familiar do jogador português terá dado o alerta às autoridades pouco depois.

A PSP tomou conta da investigação e já terá, inclusive, chegado ao autor do roubo graças a imagens de videovigilância.



O assalto aconteceu no dia em que Cristiano Ronaldo representou a seleção nacional, num amigável frente a Espanha, que terminou com um empate sem golos.

Além do assalto, Cristiano Ronaldo e vários outros futebolistas internacionais da Juventus poderão ter desrespeitado as regras de isolamento sanitário por causa da Covid-19, tendo as autoridades sanitárias italianas anunciado na quarta-feira que notificaram a Justiça dessa situação.

Com efeito, esses internacionais deixaram Turim no início da semana para se juntarem às seleções, apesar do protocolo de isolamento imposto pelos dois recentes casos de covid-19 no campeão italiano.