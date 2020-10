Surtos de Covid-19. Montalegre reforça medidas e apela à população para ficar em casa

Em Montalegre, foram detetados dois médicos positivos no centro de saúde e uma utente do Lar São José, da Santa Casa da Misericórdia .

Segundo especificou, em Salto, até ao momento, há 52 casos registados que estão espalhados pelo Lar Nossa Senhora do Pranto, bombeiros, escola secundária do Baixo Barroso, escola de Salto e particulares.

Orlando Alves disse, em comunicado, que há, neste momento, duas cadeias de transmissão no concelho, uma em Salto e outra em Montalegre, vilas que distam cerca de 40 quilómetros.

O presidente da Câmara de Montalegre apelou esta quarta-feira à população para permanecer em casa, evitar saídas desnecessárias e usar permanentemente a máscara e anunciou um reforço das medidas para travar a disseminação da Covid-19 no concelho.

Perante a evolução da epidemia no concelho, o município decidiu reforçar as medidas já implementadas em Salto e determinou o encerramento do Castelo de Montalegre, a suspensão das feiras por tempo indeterminado, o encerramento às 22:00 dos estabelecimentos de restauração e de cafés e a proibição de participação em velórios.

Foi ainda solicitado ao párocos para diminuírem “ao máximo possível” as celebrações litúrgicas.

Os horários dos funcionários municipais foram alterados para reduzir o número de presenças em atividade de funções e foram desconcentrados os horários das brigadas externas da câmara.

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Montalegre foi acionado na sexta-feira, após terem sido conhecidos os casos positivos em Salto.

No distrito de Vila Real, o concelho de Montalegre é o que contabiliza mais casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.

Segundo o boletim epidemiológico de segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), desde o início da pandemia o distrito registou 553 infetados com o vírus SARS-CoV-2, mais 75 do que os apresentados há uma semana.

Portugal contabiliza pelo menos 2.040 mortos associados à Covid-19 em 81.256 casos confirmados de infeção.