Estatuto do Cuidador Informal. PSD quer grupo de trabalho, Bloco pede audições na AR

O BE propôs esta terça-feira que seja feito no Parlamento, através de um conjunto de audições, o ponto de situação da implementação do Estatuto do Cuidador Informal, considerando ser preciso avaliar os avanços, lacunas e o que está por fazer.

Da mesma forma, o grupo parlamentar do PSD apresentou hoje um requerimento para que seja criado no Parlamento um grupo de trabalho para acompanhar a implementação do estatuto.

“Os Cuidadores Informais têm o enorme mérito de acompanhar e ajudar no dia a dia os nossos concidadãos mais fragilizados, com proximidade, humanidade e sacrifício pessoal", indicam os social-democratas no requerimento, apontando a importância de se reconhecer o Estatuto do Cuidador Informal e sublinhando a "estranheza" de existirem ainda "pouquíssimos processos de apoio e reconhecimento do Estatuto junto da Segurança Social", apesar da "realidade nacional" neste âmbito.



Os partidos escolheram o Dia Europeu do Cuidador, que se assinala hoje pela primeira vez, para dar entrada com os requerimentos - no caso do BE para a realização de audições parlamentares que ajudem a avaliar a concretização do Estatuto do Cuidador Informal.

Assim, o deputado bloquista José Soeiro, que assina o requerimento, pretende que sejam ouvidos no Parlamento o secretário de Estado da Saúde, o secretário de Estado da Segurança Social e ainda o secretário de Estado do Emprego.