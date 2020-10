Apps For Good. Programa educativo português vence prémio da UNESCO

A UNESCO distinguiu o programa educativo português “Apps for Good”, que promove a utilização da tecnologia nas escolas, com a atribuição de um prémio pelas boas práticas na melhoria do ensino e da aprendizagem, foi anunciado esta terça-feira.

A entrega do Prémio UNESCO - Hamdan bin Rashid Al-Maktoum de Boas Práticas e Desempenho Exemplar na Melhoria da Eficiência dos Professores decorreu na segunda-feira, em Paris, no mesmo dia em que se assinalou o Dia Mundial do Professor.

Para a Apps for Good, segundo um comunicado, o prémio foi o reconhecimento do trabalho que o programa tem desenvolvido na promoção da tecnologia no ensino, através da formação de professores e da disponibilização de matérias didáticas.

"É o reconhecimento internacional não só do nosso trabalho, mas, sobretudo, do trabalho, da resiliência e da inteligência dos professores e alunos portugueses, especialmente neste momento extremamente complicado que atravessamos", referiu João Baracho, diretor executivo do Centro de Inclusão Digital (CDI) Portugal, citado no comunicado, que lançou o programa em 2014.