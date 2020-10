Fábio Coentrão de regresso ao Rio Ave

Fábio Coentrão é reforço do Rio Ave até ao final da época, apurou a Renascença e a notícia já foi confirmada pelo Rio Ave. O lateral-esquerdo, de 32 anos, regressa à competição depois de uma época sem jogar e está de volta ao Rio Ave, último clube que representou.

Fábio Coentrão, que foi associado a vários clubes na época passada, nomeadamente ao FC Porto, optou por não competir. Em 2018/19, pelo Rio Ave, realizou 23 jogos.



Com plantel atempadamente preparado, devido à participação nas pré-eliminatórias da Liga Europa, o Rio Ave não deverá sofrer mais mexidas, no último dia de mercado de transferências. A contratação de um lateral-esquerdo é uma necessidade do clube, na sequência do afastamento de Matheus Reis do plantel.