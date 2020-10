Oficial. FC Porto empresta Danilo ao PSG

O Paris Saint-Germain confirmou, esta segunda-feira, a contratação de Danilo Pereira, por empréstimo do FC Porto. Os franceses pagam quatro milhões de euros e ficam com uma cláusula de opção de 16 milhões.

O negócio é feito em forma de empréstimo, para que o clube gaulês cumpra as regras do "fair-play" financeiro da UEFA, pelo que a sua permanência em Paris será automática.

"É um novo desafio para mim, à altura das minhas ambições. Junto-me a um dos grandes clubes da Europa e do mundo. É uma grande realização na minha carreira e eu espero poder dar muito ao Paris e aos seus adeptos", disse o internacional português, em declarações publicadas no site do PSG.

O FC Porto transfere o seu capitão, que iniciava a sexta época no Dragão. Aos 29 anos, Danilo volta a emigrar. O médio, que terminou a formação no Benfica, já jogou pelo Parma, em Itália, pelo Roda, da Holanda, e pelos gregos do Aris. Antes de assinar pelo Porto, Danilo representou o Marítimo.