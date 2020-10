António Costa cita o Papa Francisco a propósito do 5 de Outubro

"Sonhemos com uma única humanidade (...) cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos", parafraseia Costa.

Mais tarde, na mesma rede social. Costa escreveu que "no 110º aniversário do 5 de outubro, num ano tão diferente dos anteriores, celebremos com ainda maior intensidade os valores da República, da Liberdade e da Democracia. Viva o 5 de outubro! Viva a República!"

No discurso da comemoração do 5 de outubro, o Presidente da República apelou à resistência, à inovação, ao cuidado do outro e ao exercício da liberdade na cerimónia da implantação da República.

“Temos de continuar a agir em liberdade e vamos continuar a agir em liberdade porque não queremos ditaduras em Portugal” – foi assim, com garantias de defesa da liberdade e do interesse comum, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a assinalou o 110º aniversário da implantação da República.

Provavelmente o 5 de outubro “mais sofrido” de 46 anos de democracia, como lhe chamou Marcelo.