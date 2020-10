​Nova líder da Transparência e Integridade duvida que CRESAP tenha recuperação possível

A nova presidente da associação Transparência e Integridade (TI) duvida que seja possível reformar a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP). No seu primeiro debate na comunicação social após assumir o cargo, no programa "Da Capa à Contracapa" da Renascença, Susana Coroado deixou críticas ao comportamento atual da entidade que avalia o mérito dos candidatos a gestores públicos.



"Não sei se ainda é possível recuperar a CRESAP. Uma hipótese é sempre a reforma de uma entidade existente, outra é começar do zero. Estou pessimista em relação a uma reformulação da CRESAP", afirma a investigadora do Instituto de Ciências Sociais (ICS), que substituiu João Paulo Batalha à frente da TI.

Susana Coroado sustenta que os pareceres emitidos pela CRESAP nos seus primeiros anos de vida eram muito mais incisivos e exigentes do que os que tem redigido nos últimos anos.

"Quando houve nomeações para Entidade Reguladora das Telecomunicações, a CRESAP foi extremamente branda. Referia que determinadas pessoas não tinham competências, mas aconselhavam a fazer formação que, se fosse garantida, estaria tudo bem, apesar do risco de conflito de interesses", exemplifica a nova presidente da Transparência e Integridade, num debate em torno do novo ensaio "Jobs For The Boys? As Nomeações para a Administração Pública", editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Substituições que se eternizam no lugar

Patrícia Silva, autora do livro e investigadora da Universidade de Aveiro, denuncia a distorção consciente do regime de nomeações em substituição, contornando a forma como as designações para os cargos superiores da Administração Pública devem ser conduzidas.

"Este regime de substituição, inicialmente, estava estabelecido apenas para 90 dias, entretanto reduzido para 45 dias. Mas conhecemos pela comunicação social casos de pessoas que se mantêm em regime de substituição durante anos. Há um abuso desta figura do regime de substituição. Não há nenhuma entidade que fiscalize durante quanto tempo se mantém nesse regime. Naturalmente que, quando se abre um concurso, estas pessoas estão na posição de poder ganhar esse concurso", explica a politóloga da Universidade de Aveiro.