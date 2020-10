Balanço DGS. Portugal regista mais 12 mortes e 963 casos de Covid-19

Portugal regista mais 963 casos confirmados, ultrapassando a barreira dos 78 mil casos. Este é o maior número de casos confirmados registado desde 10 de abril. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde registou nas últimas 24 horas mais 12 mortos e 486 recuperados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) teve o maior número de casos com 440 confirmados, o que corresponde ao 45,5% dos casos. A região de LVT registou, também, o maior número de vítimas mortais com seis óbitos.

De seguida, a região Norte, com 37,5% dos casos, registou 362 casos e três mortes. A região do Centro tem mais 60 casos e dois mortes, o Algarve conta com mais 49 casos e o Alentejo registou, este sábado, mais 43 casos e uma morte. A Madeira teves mais sete casos e os Açores dois.



Um dos óbitos registou-se na faixa etária dos 50-59 anos, quatro entre os 70 e 79 anos e as restantes sete mortes ocorreram em pessoas com mais de 80 anos. A região do Algarve, assim como os Açores e a Madeira, não registaram óbitos nas últimas 24 horas.



O país regista mais 465 casos ativos, tendo, até ao momento, 26.407 casos ativos. Esse sábado registaram-se 48.845 recuperados, mais 486 do que nas últimas horas.



Nas últimas 24 horas estão internadas menos 14 pessoas, havendo um total de 668 internamentos do quais 106 estão na Unidade de Cuidados Intensivos.



MAPA DA COVID-19