Milan. “Nunca vi nada assim”

O treinador do Milan está incrédulo, mas feliz, com o que aconteceu nas grandes penalidades contra o Rio Ave. Os italianos seguem na Liga Europa.

“Nunca tinha visto nada igual, mas isto é futebol. Acho que estivemos muito bem no jogo e só devemos culpar-nos por termos sido surpreendidos com os golos sofridos", referiu.

Stefano Pioli acrescenta que “é muito difícil controlar as emoções nesse momento, porque podes ir da vitória à derrota num piscar de olhos. Os rapazes aguentaram-se muito bem para uma equipa jovem”.

A eliminatória contra o Rio Ave só foi resolvida após 24 grandes penalidades. Nos 90 minutos havia 1-1 e aos 120 havia empate a dois.

O técnico admite que “estava à espera deste tipo de dificuldades”.

“Vi os jogos do Rio Ave, especialmente com o Besiktas. O Milan, até ao 1-1, conseguiu sempre ter o controlo do jogo. Na segunda parte, perdemos um pouco de lucidez, mas conseguimos estar taco a taco com o Rio Ave até ao final dos 90 minutos e no prolongamento”.