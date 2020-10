Benfica oficializa empréstimo de Carlos Vinícius ao Tottenham

O Benfica oficializou, esta quinta-feira, o empréstimo de Carlos Vinícius ao Tottenham.

Em comunicado enviado à CMVM, o Benfica informa que chegou a acordo para cedência do ponta de lança brasileiro, de 25 anos, por até ao final da época, a troco de três milhões de euros.

O acordo com o Tottenham por Carlos Vinícius inclui opção de compra no valor de 45 milhões de euros. Caso seja exercida, será deduzido o valor pago pelo empréstimo .

"Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Tottenham Hotspur", finaliza o Benfica, no comunicado.

