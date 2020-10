Uber bloqueia contas de empresas a quem tem dívidas por falta de atualização de documentos

À Renascença , a Uber garantiu ter sido sempre transparente sobre as datas do processo e disse estar a trabalhar para “mitigar o impacto” da suspensão de contas.

Uma primeira mensagem enviada, há alguns meses, às empresas, alertava para que os dados de identificação fossem atualizados até 31 de agosto, mas a data limite e suspensão de 1 de outubro não constava da missiva. Já uma segunda mensagem, enviada no início de setembro, estipulava que a conta seria bloqueada no prazo de 30 dias – ou seja, 1 de outubro.

De surpresa?

Os proprietários de empresas de veículos TVDE e restaurantes, que estão organizados num grupo com cerca de 300 “lesados” no Whatsapp, afirmam ter sido apanhados de surpresa. Muitos queixam-se que o bloqueio de contas se trata de uma ação de “retaliação” pelas reclamações submetidas no Portal da Queixa e da intenção, já anunciada, de avançarem com uma ação coletiva contra a plataforma.

“Não nos param de chegar relatos de pessoas que não conseguem ficar online. Dois casos distintos: primeiramente, a partir das 14h00, começaram-nos a chegar relatos das pessoas que tinham feito queixa que a Uber estava a dever dinheiro no Portal da Queixa, esses foram os que começaram inicialmente a ficar bloqueados. E agora estão também a ficar bloqueados os que a Uber deve e que não tinham queixa feita”, conta David Assis, proprietário único da empresa TVDE Idriveu Lda., em declarações à Renascença.

Recorde-se: os atrasos nos pagamentos começaram no início de setembro. Segundo a Uber, que está sediada na Holanda, a demora nos pagamentos está relacionada com a entrada em vigor de uma nova diretiva da União Europeia, relativa ao branqueamento de capitais (norma DSP2).

De acordo com David Assis, a justificação da plataforma não tem nexo, caso contrário “os motoristas e empresas que trabalham para a Bolt ou a FreeNow estariam agora com o mesmo problema”.