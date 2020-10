Cajuda associado ao Corinthians. Treinador admite proposta do Brasil

Manuel Cajuda, associado ao interesse do Corinthians, confirma à Renascença que recebeu o convite de um clube brasileiro.

O programa de televisão brasileiro "Os Donos da Bola", do canal Band, avançou que o Corinthians estava interessado em Cajuda, que na temporada passada orientou o Leixões, da II Liga, e atualmente está sem clube. Contactado pela Renascença, o técnico, de 69 anos, admitiu ter recebido uma proposta de um clube brasileiro, ainda que sem confirmar se foi do Corinthians, e acrescentou que está interessado em aceitar o convite e que já iniciou o processo nesse sentido.

O Corinthians, gigante do futebol brasileiro, encontra-se no 14.º lugar do Brasileirão, com apenas dois pontos de vantagem sobre a zona de despromoção. Por outro lado, apurou-se para os oitavos de final da Copa do Brasil.

Ao comando de Tiago Nunes, entretanto despedido, e do interino Dyego Coelho, a equipa de São Paulo, que procura treinador, soma 10 vitórias, 11 empates e nove derrotas em 30 jogos em todas as competições, em 2020.