Vestígios de mesquita podem atrasar obras na Sé de Lisboa

A Direção-Geral do Património Cultural vai pedir um parecer ao Conselho nacional de Cultura sobre os vestígios da Mesquita de Lisboa que foram encontrados durante as obras nos claustros da Sé.

A decisão é anunciada depois do sindicato dos trabalhadores de arqueologia ter acusado a DGPC de destruir estes vestígios islâmicos.

Perante a polémica, o diretor-geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, decidiu pedir o parecer e garante que vai tornar vinculativa a decisão deste órgão consultivo do Ministério da Cultura.

“Vamo-nos vincular ao resultado desse parecer. A questão é que se o parecer for negativo relativamente a esta proposta, então aí temos de estudar alternativas, o que implica mais tempo de espera”, avisa.

Em causa estão duas paredes onde existe um banco construído em alvenaria de tijolo com dois pequenos arcos, e que, segundo a direção científica da intervenção, seriam os vestiários do balneário da mesquita e uma área base do minarete que terá existido naquele local.

Bernardo Alabaça diz que não seria possível manter estes vestígios no mesmo local, a bem da segurança da estrutura de toda a intervenção nos claustros da Sé.

“A necessidade de conferir estabilidade estrutural a esta intervenção obriga a que haja alguns elementos que têm de ser, de facto, construídos, e portanto o que está em causa é algum impacto que se procura minimizar com a alteração do projeto e com outras iniciativas, nomeadamente aquilo que se propõe agora, que é a exumação de uma estrutura parcial, daquilo que se acredita serem os vestiários de um balneário islâmico.”

As explicações do diretor-geral do Património Cultural não convencem a arqueóloga Alexandra Gaspar, da direção científica desta obra.

Alexandra Gaspar está contra a decisão e diz que basta uma alteração ao projeto.

“Até pode ser uma coisa simples, pode ser só o deslocar desta área que está destruída”, explica, sublinhando que estes vestígios são únicos em toda a Península Ibérica, só existindo paralelos na Argélia.

“São únicos a nível peninsular e a nível de Marrocos. Só temos paralelos para mesquitas almorávidas na Argélia. Mas aqui em Lisboa temos os almorávidas a construir esta mesquita nos inícios do Século XII, e depois, logo a seguir, em 1147, a cidade é conquistada e aqui só vamos ter um poder cristão a funcionar.”

Argumentos da arqueóloga que defendeu, em parecer, a manutenção dos vestígios da mesquita de Lisboa encontrados nos claustros da Sé.