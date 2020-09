Detido avô suspeito de abusar sexualmente de netos

A Polícia Judiciária deteve um homem de 72 anos suspeito de abusar sexualmente de dois netos com seis anos de idade.

Segundo comunicado da Judiciária, o suspeito acolheu, no ínício do ano, na sua residência, na área metropolitana do Porto, os dois netos e a filha, após esta ter-se separado do companheiro e terá praticado os abusos quando passava "largos períodos do dia sozinho com as crianças a partir do confinamento imposto pelo estado pandémico que vivemos".

"Devido ao ascendente que tinha sobre as vítimas, submetia-as a várias práticas abusivas, quando não se encontrava qualquer outro adulto na residência, para satisfação dos seus impulsos sexuais", descreve a nota enviada às redações.