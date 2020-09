​Covid-19 volta à Amazónia. Especialistas com dúvidas sobre imunidade de grupo

Veja também:

A maior cidade da Amazónia brasileira fechou bares e praias fluviais para conter um novo surto de casos de coronavírus. O regresso da doença aquela zona levanta dúvidas sobre as teorias de que Manaus foi um dos primeiros lugares do mundo a alcançar a imunidade de grupo.

A imunidade de grupo é quando uma grande parte de uma comunidade já foi afetada pela doença, tornando a sua disseminação improvável.

Até agora, investigadores da Universidade de São Paulo acreditavam que a queda drástica do número de mortes por Covid-19 indicava a tal imunidade de grupo. No entanto, os estudos apontavam também para que os anticorpos contra a doença após a infecção possam não durar mais do que alguns meses.

Na sexta-feira passada, as autoridades locais proibiram, durante 30 dias, a realização de festas e outras reuniões, horários restritos em restaurantes e lojas comerciais, o que é considerado um revés para a cidade que tem 1,8 milhão de habitantes e que acreditava o pior da pandemia já teria ficado para trás.

Em abril e maio, morreram tantos residentes de Manaus com Covid-19 que os hospitais colapsaram e os serviços dos cemitérios não conseguiam responder com a velocidade necessária.

A cidade nunca adotou um confinamento total. As autoridades mandaram encerrar os negócios não essenciais, mas muitos simplesmente ignoraram as diretrizes de distanciamento social.

Em junho, o número de vítimas mortais registou uma queda abrupta e inesperada. Foi nessa altura que os investigadores levantaram a hipótese de ter sido alcançada a imunidade de grupo.

Um estudo publicado na semana passada estima que entre 44% a 66% da população de Manaus foi infetada entre o pico em meados de maio e agosto.

Este estudo, do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, fez testes a recentes colheitas de sangue e usou um modelo matemático para estimar os níveis de contágio. A alta taxa de infeção sugere que a imunidade coletiva levou à queda dramática de casos e mortes, disse o estudo.

Os enterros e cremações diários caíram de um pico de 277 a 1 de maio para 45 em meados de setembro, de acordo com o gabinete do prefeito.