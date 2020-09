Covid-19. Holanda reforça medidas após aumento significativo de casos

Veja também:

As autoridades holandesas estão preocupadas com a escalada de casos de Covid-19 e aplicam, a partir desta terça-feira, mais medidas de contenção, depois de o país ter registado 19.326 infeções na última semana.

As autoridades estão preocupadas com os sinais de escalada das contaminações com o novo coronavírus e assinalam os 3.025 casos de infeção nas últimas 24 horas como exemplo da situação de perigosidade da pandemia.

Ao fim do dia desta terça-feira, entram em vigor as novas medidas anunciadas pelo Governo na segunda-feira, que incluem o encerramento de restaurantes no máximo às 22h00, a proibição de público em eventos desportivos, a possibilidade de convidar apenas até três pessoas para uma casa particular ou o limite de capacidade de grupos até 30 pessoas em ambientes internos e 40 em ambientes externos.

Além disso, será aplicada a recomendação do uso de máscaras dentro de lojas de grandes cidades (Amesterdão, Roterdão e Haia), medida bastante polémica que o Governo sempre defendeu como de pouca utilidade para conter infeções, o que está a gerar críticas por parte de grandes superfícies comerciais.