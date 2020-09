Contas do Governo brasileiro com défice de 14,5 mil milhões em agosto

As contas do Governo brasileiro registaram um défice primário de 14,5 mil milhões de euros (96,096 mil milhões de reais) em agosto, o pior valor da série histórica para o mês.

Os dados foram divulgados, esta terça-feira, pelo Tesouro Nacional. Além de mostrarem o pior desempenho para um mês de agosto na série histórica, que teve início em 1997, indicam um rombo quase seis vezes superior ao registado no mesmo mês do ano passado, quando o saldo negativo foi de 16,821 mil milhões de reais (2,54 mil milhões de euros).

O resultado primário do Governo Central brasileiro inclui as contas do Tesouro Nacional, do banco central e da previdência social (segurança social), excluídas as despesas com juros.

Apesar do desempenho, o resultado foi melhor do que o estimado por analistas de mercado, que calcularam que o resultado negativo ficaria em 98 mil milhões de reais (14,8 mil milhões de euros) no mês passado.

Já no acumulado do ano, entre janeiro e agosto, o défice nas contas públicas do Governo federal chegou a 601,3 mil milhões de reais (90,78 mil milhões de euros), também o pior desempenho para o período da série histórica.