Otamendi assina até 2023. "Defenderei o Benfica até à morte"

Nicolás Otamendi não sonega a ligação ao FC Porto, mas garante que dará tudo pelo Benfica e acredita que os adeptos encarnados o julgarão pelo que fará em campo e não pelo seu passado.

O central argentino, de 32 anos, foi apresentado, esta terça-feira, como reforço do Benfica, após assinar contrato válido por três temporadas. Um negócio que também viu Rúben Dias rumar ao Manchester City. Na conferência de imprensa, não escapou às perguntas sobre o FC Porto.

"Tenho a sorte de ter saído sempre pela porta de grande dos clubes. Em cada clube que joguei, defendi a camisola com profissionalismo. Agora, jogo com a camisola do Benfica e defendê-la-ei até à morte até ao dia em que tiver de ir embora", sublinhou.

Otamendi acredita que os adeptos vão recebê-lo "da melhor forma" e que formarão opinião sobre ele pelo que faça nas quatro linhas:

"Os adeptos dão mérito aos jogadores pelo que fazem dentro de campo. Eu estou disposto a dar o melhor de mim para que a equipa funcione da melhor maneira. Estou feliz por estar aqui. Quero sacrificar-me pela equipa e ganhar o apoio dos adeptos dentro de campo."

No domingo, o Benfica tinha oficializado a contratação do central argentino, de 32 anos, ao Manchester City por 15 milhões de euros.



A apresentação começou com atraso de mais de três horas porque, segundo Rui Costa, adminstrador da SAD do Benfica, a troca de documentação com o City "foi muito mais morosa" do que era esperado.