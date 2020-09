Agressões na assembleia-geral do Sporting. "É preciso condenar veementemente a violência gratuita"

Rui Barreiro, antigo conselheiro do Sporting, "condena veementemente" as agressões que um sócio do Sporting foi alvo após a assembleia-geral do clube, no sábado. Em declarações a Bola Branca, Rui Barreiro elogia a organização da AG, em moldes condicionados pela Covid-19, mas critica a "violência gratuita".

"Foi uma AG bem organizada, com um conjunto significativo de funcionários a trabalhar, as urnas tinham acesso bem desenhado face à pandemia. Quando fui votar, as coisas correram bem. Se por um lado destacamos essa aspeto organizativo muito bom, temos de condenar veementemente a violência gratuita que aconteceu e alguns regozijos nas redes sociais e também algumas ameaças", disse.

Os 3.115 associados que participaram na reunião magna dos leões chumbaram por larga maioria os dois pontos em votação, obrigando a direção de Frederico Varandas a trabalhar novos documentos para apresentar a votos.

Durante a votação ocorreram alguns episódios de violência com trocas de acusações entre apoiantes e contestatários de Frederico Varandas.



Quanto ao chumbo das contas do Sporting, Rui Barreiro considera que estas deveriam ter sido aprovadas, apesar de reconhecer que há coisas que precisam de ser melhoradas, não é uma boa forma de contestar Frederico Varandas.



"A contestação não é nada de novo. Tem sido prato forte deste mandato de Frederico Varandas. Há aspetos que devem ser melhorados, mas não me parece que as contas do clube tivessem de ter este tipo de reação e servirem de mote para a contestação, que se deve fazer noutros moldes", considera.

As contas do clube em nada interferem com o futebol que é gerido pela SAD, por isso Rui Barreiro avisa que a gestão das modalidades fica prejudicada: "Este chumbo do ponto de vista operacional cria dificuldades ao clube e à gestão das modalidades e dos funcionários, mas não tem esse efeito na SAD. O objetivo foi mobilizar quem consteta e criar ainda mais ruído".



A propósito de SAD, está agendada para as seis da tarde de terça-feira uma assembleia-geral, que decorrerá no Auditório Artur Agostinho.