Corona vence Dragão de Ouro para futebolista do ano do FC Porto

Jesús Corona recebeu o Dragão de Ouro para o futebolista do ano do FC Porto.

O extremo internacional mexicano, de 27 anos, foi um dos obreiros do título de campeão nacional da temporada passada, com quatro golos e 14 assistências na I Liga. No total, Corona acumulou quatro golos e 21 assistências em 51 jogos em todas as competições.



"É um orgulho muito grande ser valorizado desta forma. Este prémio só me dá mais força para continuar", afirmou Corona ao Porto Canal, após receber o prémio das mãos do presidente do clube, Pinto da Costa.



"Tecatito" Corona foi, também, eleito o melhor jogador do campeonato da última época, para a Liga Portugal.