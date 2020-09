Emanuel Ferro. “Conseguimos a vitória, que era muito importante para nós”

O treinador adjunto do Sporting estava contente com a vitória diante do Paços de Ferreira e reforçou que é bom entrar a ganhar no campeonato.

"Por tudo o que é a importância de um bom começo, o que há a realçar é a estrutura, o grupo de trabalho, que trabalhou muito e fez tudo para estarmos aqui prontos, com as dificuldades inerentes, mas que enfrentámos sempre como coisas que sabíamos que não nos iam tirar a ambição de ganhar. Hoje foi mais um jogo onde tivemos oportunidade de fazer isso”, disse Emanuel Ferro.

O técnico leonino lembrou que “nem sempre frescos como queríamos, nem sempre capazes de tomar as melhores decisões. No entanto, o jogo acaba por ser muito mais nosso e conseguimos a vitória, que era muito importante para nós”.

Ferro deixa elogios ao adversário. “Há que enaltecer a equipa do P. Ferreira, que joga bem, sabe o que quer. Ganhou primeiras bolas, segundas bolas. Conseguiu ter posse e criou-nos dificuldades. No entanto, com o segundo golo, não foi gerir mas percebemos que tínhamos de fazer coisas diferentes quando o Paços estava a ter mais bola”.

O Sporting venceu 2-0 o Paços de Ferreira, com golos de Jovane e Coates.