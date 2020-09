Brasil ultrapassa 140 mil mortes

O país registou no mesmo período 31.911 casos do novo coronavírus, elevando o número total de infetados para 4.689.613.

O Brasil ultrapassou as 140 mil mortes provocadas pela Covid-19 (140.537), depois de ter registado nas últimas 24 horas 729 óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pelo Ministério da Saúde.

O Brasil é atualmente o segundo país do mundo com (...)

Apesar de liderar em número de óbitos e casos confirmados, o governo de São Paulo anunciou esta sexta-feira o encerramento das atividades do último hospital de campanha criado para tratar pacientes infetados pela Covid-19, que deverá ocorrer no sábado, após cinco meses em funcionamento.

O governador de São Paulo, João Doria, justificou a decisão com as estatísticas de novos internamentos, que registam uma descida há nove semanas consecutivas, e com a média diária de mortes causadas pelo novo coronavírus no estado, que atingiu o índice mais baixo desde maio.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 984.068 mortos e cerca de 32,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.