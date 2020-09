França volta a registar quase 16 mil novos casos em 24 horas

Veja também:

O número de casos de Covid-19 em França voltou a atingir quase 16 mil novas infeções nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades francesas.

Assim, desde quinta-feira, houve 15.797 novos casos confirmados de Covid-19, um dia depois do recorde absoluto do maior número de contaminações ter sido registado no país (mais de 16 mil).

O número total de casos de pessoas contagiadas em França desde o início da pandemia é de 513.034.