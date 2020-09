Benfica terá 20 adeptos na tribuna. Autoridade de Saúde não será contactada

Consequentemente, o Benfica entende que não existe qualquer indicação no regulamento da Liga que aponte para a necessidade de contactar as Autoridades de Saúde.

Contactada pela Renascença , fonte do Benfica garante que o clube está a cumprir os regulamentos da Liga de Clubes, que prevê a limitação da tribuna a 50% da sua lotação. Nesse sentido, o Benfica pretende, dentro desse limite, convidar 20 sócios, que seguirão todas as diretrizes de segurança higiénica, como qualquer outro convidado que estará na mesma zona.

Em declarações à Renascença , a delegada de Saúde Teresa Gonçalves, responsável pela zona Lisboa Norte, onde se situa o Estádio da Luz, garante que, à data, não recebeu qualquer pedido do Benfica para receber adeptos no estádio, neste sábado.

O Benfica vai receber 20 adeptos na tribuna do Estádio da Luz , neste sábado, no jogo contra o Moreirense. As Autoridades de Saúde não serão contactadas, uma vez que o clube entende estar a cumprir o regulamento da Liga de Clubes, apurou a Renascença .

Paços de Ferreira espera resposta

Tal como a Renascença anunciou na terça-feira, também o Paços de Ferreira pretende receber adeptos no Estádio Capital do Móvel, neste domingo, no jogo contra o Sporting.

O clube pacense enviou uma carta à Direção-Geral de Saúde, na pessoa da Delegada de Saúde Regional (Vale do Sousa Norte), que reencaminhou o caso para a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), mas aguarda ainda por uma resposta.

O Vitória de Guimarães foi o primeiro clube a tentar receber adeptos nas bancada, iniciativa inicialmente chumbada pela ARS Norte.

Governo aponta em direções opostas

Na segunda-feira, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, afirmou que esperava que "nas próximas semanas”, o público pudesse estar de regresso às bancadas dos estádios e de outros recintos desportivos de Portugal.

"Espero que sim, que seja nas próximas semanas. Obviamente, estamos sempre dependentes da evolução epidemiológica e da monitorização da evolução deste vírus, mas evidentemente, queremos criar condições", disse João Paulo Rebelo.

No entanto, no dia seguinte, António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, contrariou João Paulo Rebelo, ao afirmar, à SIC Notícias, que o regresso de público aos recintos desportivos não está a ser contemplado.

"Seria mau que quem quer que seja tentasse dar indicadores contrários à evolução da pandemia. Se a evolução epidemiológica for negativa, se continuar a haver crescimento de casos, é muito provável que isso venha a acontecer. Quando for a altura certa abriremos os estádios. Para já, com estes números e com a tendência crescente, não é previsível que tal aconteça", afirmou.

Foram registados mais 899 casos e cinco mortes por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



Portugal conta agora com 1.936 óbitos provocados pelo novo coronavírus e um total de 72.055 infeções confirmadas desde a chegada da pandemia ao país, no início de março.