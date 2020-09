Presidente felicita Elvira Fortunato e "afirmação do papel das mulheres cientistas"

O Presidente da República felicitou esta quarta-feira a investigadora Elvira Fortunato pelo Prémio Impacto Horizonte 2020 da Comissão Europeia e realçou o seu significado "enquanto reconhecimento da ciência portuguesa e da afirmação do papel das mulheres cientistas".

Elvira Fortunato foi distinguida com este prémio pela criação do primeiro ecrã transparente com materiais ecossustentáveis.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa felicita a cientista portuguesa por este "trabalho inovador e de grande significado na área dos materiais".