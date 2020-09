Tiago Pereira. Boavista-FC Porto será "uma bela partida"

Tiago Pereira, antigo médio de Boavista e FC Porto, antecipa um desafio intenso entre ambos, no dérbi da segunda jornada da I Liga.

Os axadrezados, com um plantel renovado e reforçado, procuram a primeira vitória da temporada, enquanto os dragões tentam dar continuidade ao triunfo da primeira jornada. Em entrevista a Bola Branca, Tiago faz antevisão do histórico duelo da cidade do Porto.



"O Boavista está forte, reforçou-se bem. É uma equipa jovem, com um misto de experiência. Normalmente, são jogos intensos, competitivos e em que se nota muito a rivalidade. Os jogadores aplicam-se ao máximo para ganhar o jogo, será uma bela partida", assinala.



O dérbi da Invicta realiza-se no sábado, às 21h00, no Estádio do Bessa. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.