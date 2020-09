​Guterres pede que se evite uma nova Guerra Fria a todo o custo

O secretário-geral das Nações Unidas pediu esta terça-feira mais vontade na implementação de um cessar-fogo global, que já pediu há meses, e para que se evite a todo o custo, uma "nova Guerra Fria".



Na abertura do debate geral, na 75.ª sessão da Assembleia Geral, António Guterres apelou para que se evite um futuro "em que as duas maiores economias dividam o globo numa grande fratura - cada uma com as suas próprias regras comerciais e financeiras e capacidades de Internet e inteligência artificial".

"Uma divisão tecnológica e económica corre o risco de se transformar inevitavelmente numa divisão geoestratégica e militar", alertou o secretário-geral.

Este ano, devido à pandemia de covid-19, o evento de maior visibilidade das Nações Unidas realiza-se com os líderes mundiais afastados de Nova Iorque, contribuindo com discursos online.

Estados-membros, Estados observadores e União Europeia foram convidados a enviar um vídeo pré-gravado, entregue por seu oficial de alto nível designado, que será exibido no Salão da Assembleia Geral.