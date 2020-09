Campeão diz presente

O futebol praticado atingiu qualidade apreciável, não houve casos relevantes, e ficaram abertas perspetivas de que o rumo seguido em alguns anos anteriores pode não ser repetido.

Ficámos ainda por saber que Sporting teremos desta feita, uma vez que, por razões compreensíveis, não foi possível assistir à sua estreia no estádio José Alvalade.

O Benfica, o primeiro a entrar em ação, saiu com nota alta do estádio do Famalicão.

Depois do desastre de Salónica pairavam no ar ondas de descrédito, entretanto desfeitas mercê do bom resultado e da exibição que esteve na sua origem.

Jorge Jesus mexeu na equipa, para melhor, e a sua imagem mudou, também para melhor.

Mas, atenção, não fiquem razões para euforia desmedida, uma vez que a equipa famalicense que os encarnados tiveram pela frente ficou a uma enorme distância daquela que no campeonato anterior chegou a deslumbrar. É mesmo caso para dizer que a manter tão fraca qualidade, o Famalicão irá correr sérios riscos quanto à manutenção no escalão superior.

No Futebol Clube do Porto o seu treinador Sérgio Conceição tomou a aplaudida decisão de entrar no jogo com o Sporting de Braga com onze campeões nacionais da temporada anterior.

Acabou por produzir uma exibição de qualidade, e ganhou sem reticências perante um Sporting de Braga que também deixou boa impressão, fazendo mesmo pensar que estamos perante um candidato à conquista do título de campeão.

De resto, saúda-se a excelente entrada no Belenenses na prova traduzida numa inesperada vitória em Guimarães, o bom resultado do Boavista na Madeira contra o Nacional, bem como o arranque do Moreirense e do Santa Clara.

O único empate da jornada saiu do Tondela-Rio Ave, ficando por saber o que vai acontecer hoje à noite no Algarve, onde vão defrontar-se o Portimonense e o Paços de Ferreira.