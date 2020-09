Plano 2020/2030. Governo quer exercício "transparente" partilhado com partidos

O ministro de Estado e da Economia afirmou esta segunda-feira que o Governo quer que o Plano de Recuperação e Resiliência, ou Plano 2020/2030, seja um exercício partilhado com partidos, parceiros sociais, regiões e autarquias, e transparente na execução.

Pedro Siza Vieira falava aos jornalistas no final da ronda de audições que o primeiro-ministro, António Costa, hoje, em São Bento, teve com os partidos com representação parlamentar.

"Apresentámos aos partidos as grandes linhas de orientação que o Governo já tem definidas para o plano de recuperação nacional à volta dos temas que a própria União Europeia definiu como sendo aqueles que devem nortear os planos dos diferentes Estados-membros: A transição digital, a transição climática e o reforço da resiliência das economias e das sociedades", declarou o membro do executivo.

Segundo Pedro Siza Vieira, o Governo deu já "uma noção de grandeza do primeiro exercício de alocação de verbas" e "está disponível para ouvir as sugestões e propostas dos partidos".