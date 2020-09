Suárez rescinde com o Barcelona

Luis Suárez e o Barcelona chegaram a acordo para acertar a rescisão de contrato, informa a imprensa desportiva em Espanha. O avançado não entra nos planos de Ronald Koeman e terminava a ligação ao clube no final da temporada.

As negociações decorrem há algumas semanas e já se levantava a possibilidade de Suárez ficar um ano em Barcelona sem jogar. No entanto, o jogador terá prescindido de parte dos salários que iria receber esta época e da cláusula de opção de renovação que tinha no contrato.



O ponta de lança, de 33 anos, ficará livre para assinar por um novo clube e o Atlético Madrid surge como forte possibilidade. O "Mundo Deportivo" avançar que o clube da capital espanhola tem acordo com Suárez, mas para garantir a sua contratação terá de transferir Diego Costa ou Morata.

O objetivo do clube passava por colocar o hispano-brasileiro, mas perante a inexistência de propostas satisfatórias deverá avançar com a venda de Morata para a Juventus.