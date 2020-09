​Desemprego aumenta 34% em agosto. Algarve é a região recordista

O desemprego aumentou em Portugal 34,5% em agosto, segundo dados dos Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).



“No fim do mês de agosto de 2020, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 409 331 indivíduos desempregados”, lê-se na nota do IEFP.

O documento adianta que “o total de desempregados registados no país foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (+105 001 ; +34,5%) e face ao mês anterior(+2 029 ; +0,5%)”.

O IEFP acrescenta que o fenómeno é transversal em todas as regiões, exceto nos Açores, sendo o Algarve a zona mais afetada, com um aumento na ordem dos 177,8% quando comparado com igual período do ano passado.