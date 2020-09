Chile regista 1.673 novos casos e um total de 442.827 contágios

Veja também:

O Chile registou, nas últimas 24 horas, 1.673 novos casos de Covid-19, o que eleva para 442.827 o total de contágios desde que se detetou o primeiro caso no país, informou hoje o Ministério da Saúde.

Segundo os dados oficiais, existem, neste momento, 14.647 casos ativos de Covid-19 no país e 415.981 pessoas foram dadas como recuperadas. Quase 12.200 pessoas já morreram da doença.

No momento da última atualização feita pelas autoridades locais, encontravam-se internadas em cuidados intensivos 902 pessoas, das quais 675 necessitam de apoio de ventilação mecânica e 122 estão num estado de saúde considerado crítico.

Os números foram anunciados em plena celebração das “Fiestas Patrias”, uma das festividades mais importantes do país que levou as autoridades a elaborar um protocolo sanitário específico com medidas mais restritivas para este fim de semana.

Desta forma, a cada pessoa apenas será permitida uma saída de seis horas de duração e até cinco convidados por domicílio, exceto nos bairros que se encontrem em regime de quarentena total.