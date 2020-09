DGS vai delinear "plano de ação" com Santuário de Fátima para o 13 de Outubro

O 13 de Outubro em Fátima não está no limbo, mas a Direção-Geral da Saúde (DGS) ainda irá reunir com os responsáveis do Santuário de Fátima segunda-feira, na próxima semana. Desse encontro, sairá “um plano de ação” para o dia de celebração, revelou Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, em conferência de imprensa.

“Nessa reunião temos toda a confiança que surgirá certamente uma solução que não ponha a saúde pública em maior risco do que seria expectável”, afirmou.

Confrontada com as declarações da delegada de Saúde Pública do Médio Tejo, que afirmou na quinta-feira que a Igreja devia adotar a mesma opção que teve “no 13 de maio”, Graça Freitas escusou-se a comentar.