Jamila Madeira "muito surpreendida" com saída do Governo

A ex-secretária de Estado adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, diz-se "muito surpreendida" com o facto de sair do Governo

Em declarações à Renascença, Jamila Madeira diz que não pediu para sair do ministério e garante que sai "de consciência tranquila"

Numa curta declaração escrita, e respondendo a duas questões da Renascença, a conhecida dirigente socialista esclarece que não pediu para sair do Ministério da Saúde e que, "naturalmente", ficou "muito surpreendida com a opção da senhora ministra da Saúde".



É a resposta de Jamila Madeira à questão sobre se pediu para sair do Governo, ficando sem resposta a pergunta que a Renascença fez sobre a que atribui esta saída. A ex-secretária de Estado garante que sai "de consciência tranquila, de missão cumprida" e " com a certeza" de que fez tudo o que estava ao seu "alcance num ano particularmente inédito!".

Ainda na mensagem de resposta à Renascença, Jamila, que agora regressa ao Parlamento (foi eleita por Faro), diz fazer "votos que para o XXII Governo, liderado por António Costa", com quem diz ter "muito orgulho em trabalhar, e para o país tudo continue a correr pelo melhor! A bem de todos!". Assim mesmo com diversos pontos de exclamação.

O jornal "Público" avançou na quarta-feira que a saída de Jamila Madeira decorre de uma exigência da ministra Marta Temido.

Durante a manhã de ontem, o Governo anunciou a habitual conferência de imprensa diária sobre a epidemia de Covid-19 em Portugal para as 13h30, com a informação de que seria Jamila Madeira a interlocutora. Mas por volta do meio-dia, a conferência foi adiada para as 17h, sendo que acabou por ser a ministra da Saúde a responder às questões dos jornalistas.

Também ontem, já ao final do dia, o primeiro-ministro, António Costa, decidiu proceder a uma mini-remodelação governamental, alterando cinco secretários de Estado. Entre as mudanças conta-se a substituição de Jamila Madeira por Lacerda Salres, até agora secretário de Estado da Saúde.

A tomada de posse dos substitutos realiza-se na tarde desta quinta-feira, no palácio de Belém.