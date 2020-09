Covid-19. Costa convoca reunião de urgência do gabinete de crise para sexta-feira

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, convocou com caráter de urgência, para amanhã, sexta-feira, em São Bento, uma reunião do gabinete de crise para o acompanhamento da evolução da Covid-19 em Portugal, disse hoje à agência Lusa fonte do Governo.

A mesma fonte adiantou que a reunião, que se inicia às 11h30, surge na sequência do "contínuo aumento" de novos casos diários de infeção com o novo coronavírus e pela necessidade de "reforçar a sensibilização dos cidadãos para a adoção de medidas de prevenção e de segurança contra a Covid-19".

Esta quinta-feira, Portugal registou um pico de novos casos de infeção que não se registava desde 10 de abril.