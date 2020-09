D. Aves SAD pede adiamento da estreia no Campeonato de Portugal

O Desportivo das Aves SAD solicitou à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o adiamento da visita ao estádio do Berço, marcada para domingo, às 15h00, a contar para a jornada inaugural do Campeonato de Portugal (CP).

“Houve decisões notificadas muito recentemente e estamos a construir uma equipa. Temos uma semana de treino e problemas de logística, que nos levaram a pedir o adiamento do jogo ao Berço, que nos foi negado, e à FPF. Nunca esteve em cima da mesa uma desistência [da competição] da Aves SAD”, explicou à agência Lusa a acionista Estrela Costa, esta quinta-feira.

Os nortenhos foram autorizados a usar as instalações do Perafita para arrancar, na sexta-feira, os trabalhos de pré-época, com 17 jogadores, sob orientação de Paulo Gentil, ex-treinador do clube matosinhense.

A temporada passada ficou marcada por sucessivos incumprimentos salariais, que culminaram com a descida adminstrativa ao CP. Nesta altura, o Desportivo das Aves SAD equaciona a fusão com o Perafita e a transição de Santo Tirso para Matosinhos.

A junção dos dois emblemas e a apresentação da nova identidade visual estão pendentes da deliberação do Tribunal da Comarca de Santo Tirso sobre as ações de destituição e despejo da administração da SAD, liderada pelo chinês Wei Zhao. Estas foram solicitadas pela direção do Clube Desportivo das Aves, presidida por António Freitas.